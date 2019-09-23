Google запустила платные подписки: названа цена

Google запустил конкурента Apple Arcade / Reuters

Компания Google сообщила о запуске платных подписок на мобильные приложения и игры Play Pass.

Как сообщается в блоге сервиса, пользователи смартфонов на базе Android смогут получить доступ к 350 мобильным играм и приложениям из Play Store без рекламы и встроенных оплат.

"Play Pass появится на Android-устройствах в США на этой неделе, и мы скоро представим его в других странах", – говорится в сообщении.

По утверждению разработчиков, первые 10 дней сервисом можно будет воспользоваться бесплатно. Затем в первый год подписка обойдется в 1,99 долларов в месяц. Затем цена возрастет до 4,99 долларов за месяц пользования услугами.

Аналогичный сервис Arcade от Apple предлагает пользователям подписку в 4,99 долларов уже со второго месяца пользования.

Как ранее сообщалось, корпорация Google выпустила новую версию своей операционной системы - Android 10.

Напомним, в конце апреля 2018 года СМИ, ссылаясь на разработчика, писали, что Google начал отказываться от Android для внедрения совершенно новой операционки - Fuchsia OS.