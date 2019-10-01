  1. Главная
  3. Мир

Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа

1 октября 2019, 22:28

Жуткая история о том, как доверчивость и жажда интима оборачивалась для мужчин сексуальным насилием.

Сауна
Сауна. Иллюстративное фото / МК

В российской глубинке, городе Набережные Челны, разнополая пара злоумышленников заманивала мужчин в сауну, после чего совершала сексуальное насилие (которое снималось на видео) - ради шантажа.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет- портале прокуратуры города. По версии следователей, 39-летний мужчина вместе со своей знакомой находили потенциальных жертв в социальных сетях. После чего женщина заманивала мужчин в сауну. В разгар предварительных ласк врывался ее подельник. Затем пара совершала сексуальное насилие над жертвами, угрожая ножом. Всего зафиксировано не меньше трех таковых преступных эпизодов.

Утвержденное обвинительное заключение по данному делу скоро поступит в один из судов Набережных Челнов.

Напомним, ранее в США хирург с подругой насиловал пациенток под наркозом. до этого в РФ женщина насиловала собственную малолетнюю дочь, угрожая убийством.

изнасилование секс насилие Татарстан сауна
Сейчас вы просматриваете новость «Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:03
Зеленский "подстебнул" Мендель, опубликовано видео
23:00
Модные стрижки на длинные волосы 2019: главные тренды осени, 33 фото Фото Видео
22:30
Гороскоп на завтра: кому ждать пробуждения "животного", новых проблем и ярких авантюр
22:28
Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа
22:20
Новое разведение сил на Донбассе: в ОБСЕ назвали дату начала Видео
22:15
"Да нас*ать на вас!": Боярский выкинул скандальный фортель
21:53
Шахтер вырвал победу в матче Лиги чемпионов на последней минуте Видео
21:49
Обвели вокруг пальца: как Украина обхитрила РФ с формулой Штайнмайера – эксперт Видео
21:34
Киевстар представил новые тарифы: какие изменения ждут абонентов с 1 октября
21:01
Никогда: Зеленский во всеуслышание ответил на волнующий мир вопрос Видео
20:43
В Беларуси нашли отговорки для отстрочки объединения с РФ
20:30
Выбор матери 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
20:03
Препятствий нет: Зеленский анонсировал встречу "нормандской четверки" Видео
19:39
Зеленский о "формуле Штайнмайера": Выборов под дулом пулеметов не будет Видео
19:13
Зеленский рассказал о прогрессе по Донбассу Видео
19:00
Сенцов подарил Макрону памятный сувенир из российской тюрьмы. Фото
18:53
Купюра 1000 гривен: когда появится в обращении и зачем она нужна Видео
18:40
Зеленский неожиданно созвал брифинг: онлайн-трансляция
18:21
"Позвоните Баканову по поводу этой чертовки": в Сеть слили фото Мендель с лентой Russia Today
18:17
Почти $4 миллиарда: в НБУ похвастались достижениями
18:08
"С ногой в жопе": голый Панин выставил интимные фото с женщиной
18:00
Украина подписала "формулу Штайнмайера" - СМИ
18:00
Модный осенний маникюр градиент: удачные идеи дизайна из Instagram - фото, видео Фото Видео
17:48
Концертный директор продал интервью больной раком Заворотнюк
17:45
"План Б московской орды": Кремль устами Пескова пригрозил Киеву из-за "формулы Штайнмайера" Видео
17:30
Богдан, шепчущий на ушко и Порошенко на карнизе: сеть "взорвали" фотожабы встречи Зеленского и Круза Фото Видео
17:26
В Нидерландах заговорили о причастности Украины к трагедии рейса МН17
17:06
"Алкаш придуривается, от гнойный": Луценко высказался о деле ГБР
16:55
СБУ разоблачила пропагандиста "русcкого мира": агитировал за "Днепропетровскую народную республику"
16:44
В Раду внесли законопроект о реформе СБУ: детали
16:43
"Не хватает профессионализма": Данилюк во всеуслышание назвал реальную причину ухода из СНБО Видео
16:24
17 независимый рэп баттл 2019: Когда будет второй раунд
15:47
Олег Винник отказался признавать Россию агрессором Видео
15:40
Рука Киева: хит Kazka Плакала еще раз порвал рейтинги российских поисковиков Видео
15:33
У кума Путина больше, чем у Порошенко: депутатам новой Рады дали зарплату
15:27
"Это не мое дело": Винник не обратил внимание на пропаганду в проекте РФ Видео
15:17
"Из страны выпускают уродов": на Луценко из-за казино завели дело - ГБР
15:12
Не виноватая я: продюсер "отмыл" Винника от работы с пропагандистами Кремля Видео
15:10
"Европейское наследие России": Макрон расшаркался перед делегацией РФ в ПАСЕ Видео
14:45
Вместо мозгов радуга: в Украине вспыхнул скандал из-за нового школьного предмета Фото Видео
14:38
"То ли отек, то ли глиома": раскрыли ужасные особенности болезни Заворотнюк
14:35
Триста смертей в небе над Донбассом: Нидерланды попросили Россию найти Цемаха Видео
14:22
"Иди отсюда, ты умер": российский телепропагандист выгнал из студии украинского журналиста Видео
14:18
Гороскоп на 1 октября 2019: кто в "шоколаде", а кто - главный неудачник
14:07
Красивый оливковый маникюр – модные идеи дизайна для осени 2019 - фото Фото Видео
14:02
"Не бить же их": в Слуге народа рассказали, почему не выгнали из фракции кнопкодавов Видео
13:58
"Нанял подорвать Кремль": в сети потроллили Зеленского и Тома Круза Видео
13:52
Сенцов встретился с Макроном и рассказал ему о планах Видео
13:38
Хотим видеть в гробу: на Житомирщине толпа подростков избила сверстницу и ее мать Фото Видео
13:28
Стало известно, когда Рада возьмется за бюджет-2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять