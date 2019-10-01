Опасная доверчивость: пара заманивала и насиловала мужчин в сауне ради шантажа

Сауна. Иллюстративное фото / МК

В российской глубинке, городе Набережные Челны, разнополая пара злоумышленников заманивала мужчин в сауну, после чего совершала сексуальное насилие (которое снималось на видео) - ради шантажа.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет- портале прокуратуры города. По версии следователей, 39-летний мужчина вместе со своей знакомой находили потенциальных жертв в социальных сетях. После чего женщина заманивала мужчин в сауну. В разгар предварительных ласк врывался ее подельник. Затем пара совершала сексуальное насилие над жертвами, угрожая ножом. Всего зафиксировано не меньше трех таковых преступных эпизодов.

Утвержденное обвинительное заключение по данному делу скоро поступит в один из судов Набережных Челнов.

Напомним, ранее в США хирург с подругой насиловал пациенток под наркозом. до этого в РФ женщина насиловала собственную малолетнюю дочь, угрожая убийством.