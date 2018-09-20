В США хирург с подругой насиловал пациенток под наркозом - полиция

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Медика-хирурга из города Ньюпорт-Бич, штат Калифорния, Гранта Робишо и его подругу Сериссу Райли правоохранители обвиняют в совершении изнасилований двух пациенток под наркозом.

Соответствующее сообщение опубликовали в среду, 19 сентября сообщил CNN. Согласно обнародованным данным, полицейские нашли на телефоне Робишо более тысячи роликов, на которых есть женщины в разных стадиях наркоза. Прокурор округа Ориндж заявил о том, что многие из них не могли явно выразить согласие на интим. Более того, он подозревает, что "количество жертв Робишо и Райли может исчисляться сотнями".

Адвокаты обвиняемых отрицают все, сказанное прокурором. "Они знали об этих обвинениях несколько месяцев, и будут опровергать их в суде при первой же возможности", — отметили юристы.

Робишо и Райли были задержаны в сентябре, но вышли, уплатив кругленькую сумму залога − по 100 тысяч долларов каждый. Заседание суда по их делу назначено на 25 октября.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Великобритании осудили выжигавшего свои инициалы на органах пациентов медика.