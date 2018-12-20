Женщина насиловала собственную малолетнюю дочь, угрожая убийством

Девочка. Иллюстративное фото

В столице РФ, Москве, пожилая горожанка подала заявление в полицию о том, что ее дочь насиловала ее внучку-пятиклассницу под угрозой убийства.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ФАН со ссылкой на собственные источники. Пожилая женщина обратилась в полицию 18 декабря. Она рассказала, что ее дочь (1982 года рождения) с помощью интимных игрушек неоднократно совершала над несовершеннолетней внучкой насильственные действия интимного характера.

Затем она угрожала собственному ребенку убийством − в случае, если так кому-то пожалуется на произошедшее. Правоохранительные органы начали проведение доследственной проверки по факту инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России педофилы отец и старший брат насиловали 7-летнюю девочку.