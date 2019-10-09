Трамп и Зеленский вели сумасшедший и пугающий разговор - СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / офис президента Украины



Работник аппарата Белого дома, которому довелось слушать разговор по телефону между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, назвал данную беседу "сумасшедшей" и "пугающей".

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетнейшее американское издание The New York Times. По словам чиновника, в аппарате Белом доме сразу увидели угрозу, которую несла для Трампа эта телефонная беседа.

Более того, сотрудники президентской администрации обращались к юристам - для получения рекомендации по поводу "разруливания" возможных проблемам. Поскольку Дональд Трамп явно нарушил закон, по личным мотивам пытаясь принудить Украину начать расследование в отношении гражданина США Хантера Байдена (сына видного деятеля демократической партии и экс-вице-президента).

Напомним, ранее Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. До этого агентство Bloomberg утверждало, что Курт Волкер в бытность спецпредставителем Госдепа по украинскому вопросу стремился "обелить" президента Украины перед президентом США.