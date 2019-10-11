У Путина оценили предложение Зеленского о миротворцах на Донбассе

Владимир Путин / Reuters

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина прокомментировал вариант с введением миротворческого корпуса в зону военного конфликта на Донбассе и намерен поднимать данную тему в "Нормандском формате".

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", – заявил путинский спикер.

Напомним, ранее Владимир Путин указал на тех официальных лиц, которых он считает виновными в срыве разведения сил в зоне военного конфликта на Донбассе. До этого Путин уволил своего советника Сергея Глазьева - экс-куратора проекта "Новороссия".

