Займется "мини-СССР": Путин уволил куратора проекта "Новороссия"

Сергей Глазьев перешел на новую должность/ УНИАН

Президент РФ Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева, который был одним из тех, кто готовил захват украинского Крыма в 2014 году, стоял за "русской весной", а также курировал проект "Новороссия" и экономику оккупированных районов Донбасса.

Чиновника уволили указом от 7 октября. В соответствии с документом, Глазьев покинул пост советника Путина с 9 октября 2019 года. Взамен он назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На этом посту, как пишут российские СМИ, он должен возродить мини-СССР и укрепить экономические связи пяти стран-членов Евразийского экономического союза.

Академик-экономист Российской академии наук Сергей Глазьев был советником Путинас 2012 года. При премьере Викторе Черномырдине в 1990-х годах занимал должность министра внешнеэкономических связей РФ. Позднее создал националистическую партию Родина.

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Напомним, украинские силовики разоблачили в Днепропетровской завербованного ФСБ РФ пропагандиста "русcкого мира", который своими действиями посягал на территориальную целостность Украины. Мужчина поддерживал "Л/ДНР", "топил" за создание "Днепропетровской народной республики" и поддерживал идею формирования "Новороссии".