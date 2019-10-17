"Лягнул Паркинсон копытами": в Сети подняли на смех Путина

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 17 октября, посетил государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. В ходе своего визита он поздоровался с куклой мультипликационного персонажа Шапокляк, чем вызвал волну насмешек в Сети.

Так, российский лидер во время посещения ВГИКа осмотрел мастерскую по изготовлению кукол. Ему показали куклу Шапокляк и Путин решил пожать ей руку двумя пальцами.

Соответствующее видео опубликовал российский ресурс RT в своем Twitter-аккаунте.

Тем временем Путин во ВГИКе поздоровался с Шапокляк pic.twitter.com/ihtbbDXvut — RT на русском (@RT_russian) October 17, 2019

Пользователи социальной сети высмеяли здоровающегося с куклой Путина: "Походу его лягнул Паркинсон обоими копытами", "Это должно вызвать умиление?", "Надеюсь, что это не начало дружбы Путина с Шапокляк", "Именно с Шапокляк . . Крыска Лариска отказалась общаться с Пыней из-за его похабного крысятничества".

Напомним, что ранее лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге.