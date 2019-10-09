"В кустах танки, как лоси": Шнуров стихом потроллил отдых Путина в тайге

Сергей Шнуров высмеял отдых Владимира Путина в тайге / instagram.com/shnurovs

Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге.

Музыкант разместил стих в Instagram, в публикации говорится, что в тайге глава России был далеко не один, - не считая министра обороны Сергея Шойгу, с ним были, в частности, сотрудники Федеральной службы охраны и съемочная группа.

Шнуров также написал, что в кустах находились "танки, как лоси".

Стих об отдыхе Путина в тайге:

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладится тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!

Напомним, 6 октября - накануне дня рождения Владимира Путина (7 числа ему исполнилось 67 лет) - стало известно, что президент РФ отдыхал в тайге Сибири. Российскому лидеру составил компанию Сергей Шойгу.