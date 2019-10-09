"В кустах танки, как лоси": Шнуров стихом потроллил отдых Путина в тайге

В тайге президент РФ был далеко не один, говорится в стихе лидера Ленинграда.
Лидер российской группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал стих, в котором потроллил отдых президента РФ Владимира Путина в тайге.
Музыкант разместил стих в Instagram, в публикации говорится, что в тайге глава России был далеко не один, - не считая министра обороны Сергея Шойгу, с ним были, в частности, сотрудники Федеральной службы охраны и съемочная группа.
Шнуров также написал, что в кустах находились "танки, как лоси".
Стих об отдыхе Путина в тайге:
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладится тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!
Напомним, 6 октября - накануне дня рождения Владимира Путина (7 числа ему исполнилось 67 лет) - стало известно, что президент РФ отдыхал в тайге Сибири. Российскому лидеру составил компанию Сергей Шойгу.