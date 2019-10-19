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Возвращение в родную гавань: как Вован и Лексус перепугали губернатора Аляски

19 октября 2019, 04:01

Кремль готовится провести референдум по присоединению американского штата

Вован и Лексус
Вован и Лексус / "Комсомольская правда"

Известные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известный как Вове и Лексус, снова взялись за свое. В этот раз они позвонили губернатору Аляски Майку Данливи.

Так, Вован и Лексус представились бывшим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и украинским послом в США Валерием Чалым. Согласно обнародованной на YouTube-канале Vovan222prank записи, от имени украинских политиков пранкеры рассказали американскому чиновнику о планах Кремля вернуть Аляску под свою юрисдикцию. А также шутники рассказали о надвигающейся "российской угрозе".

Кроме того, Вован и Лексус сообщили, что Кремль готовится провести референдум по присоединению американского штата. При этом вести его будет телеведущая Ксения Собчак.

В свою очередь, Данливи заявил, что знает об угрозе со стороны РФ и пообещал передать спецслужбам США всю информацию.

Напомним, что ранее российские пранкеры разыграли скандального начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

Россия США видео Аляска Лексус пранкеры Вован
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