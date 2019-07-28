Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли скандального главу полиции Днепропетровщины

Глуховеря заверяет, что вспыхнувший скандал – это происки российской пропаганды.
Скандального начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховерю разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского.
Аудиозапись пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) появилась в распоряжении Страны.
Первым дозвонился к Глуховере Вован, который представился гражданским журналистом, и поинтересовался, будет ли глава полиции области писать заявление об увольнении.
"Я считаю это все российская пропаганда! И если есть вопросы, пожалуйста, приходите в мой кабинет, разберемся", - отметил глава полиции области.
На резонный вопрос – а как же связана российская пропаганда с тем, что Глуховеря нарушает закон, он не ответил, и просто бросил трубку.
Затем с Глуховерей связался Лексус, представившись Владимиром Зеленским. Он поинтересовался, что же произошло, и откуда появилось скандальное видео.
"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом. Ну я не понимаю... Очень много блогеров. Как они это выставили, мы покамест разбираемся", – пробубнил чиновник.
Также пранкер пригрозил Глуховере увольнением.
"Вы готовы написать заявление?", - спросил пранкер.
"Я готов поступить в соответствии с законом", - ответил Глуховеря.
Лже-президент отметил, что не стоит так хамски обращаться со своими подчиненными, на что глава Днепропетровской полиции искренне удивился.
"А что? Плохо общался, или что?", - спросил Глуховеря.
Напомним:
- Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.
- Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.
- Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал наместо группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.
- Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.
- В ГБР отреагировали на инцидент, и теперь Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
Ранее пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко.