Вован и Лексус от имени Зеленского разыграли скандального главу полиции Днепропетровщины

Виталий Глуховеря поговорил с пранкером, который представился Зеленским / dp.npu.gov.ua

Скандального начальника ГУ НП Днепропетровской области Виталия Глуховерю разыграли от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Аудиозапись пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) появилась в распоряжении Страны.

Первым дозвонился к Глуховере Вован, который представился гражданским журналистом, и поинтересовался, будет ли глава полиции области писать заявление об увольнении.

"Я считаю это все российская пропаганда! И если есть вопросы, пожалуйста, приходите в мой кабинет, разберемся", - отметил глава полиции области.

На резонный вопрос – а как же связана российская пропаганда с тем, что Глуховеря нарушает закон, он не ответил, и просто бросил трубку.

Затем с Глуховерей связался Лексус, представившись Владимиром Зеленским. Он поинтересовался, что же произошло, и откуда появилось скандальное видео.

"У меня ничего не произошло. Мы действуем в соответствии с законом. Ну я не понимаю... Очень много блогеров. Как они это выставили, мы покамест разбираемся", – пробубнил чиновник.

Также пранкер пригрозил Глуховере увольнением.

"Вы готовы написать заявление?", - спросил пранкер.

"Я готов поступить в соответствии с законом", - ответил Глуховеря.

Лже-президент отметил, что не стоит так хамски обращаться со своими подчиненными, на что глава Днепропетровской полиции искренне удивился.

"А что? Плохо общался, или что?", - спросил Глуховеря.

Напомним:

Только на днях СМИ стало известно об инциденте, который произошел 12 сентября 2018 года.

Патрульные остановили водителя черного Range Rover за нарушение правил дорожного движения. Водитель авто пытался "разрулить" ситуацию и даже связывался со своим хозяином по телефону, однако полицейские отказались общаться с ним, действуя по закону.

Как оказалось позже, авто принадлежало начальнику ГУНП в Днепропетровской области Виталию Глуховере. Он и вызвал наместо группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных.

Он и вызвал наместо группу спецназа КОРД, которые задержали патрульных. Но на этом разбирательства не закончились - задержанных полицейских также доставили на разборки в кабинет самого Глуховеря, где он заявил, что патрульные не являются сотрудниками полиции.

В ГБР отреагировали на инцидент, и теперь Глуховере грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко.