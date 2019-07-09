"Называйте меня Питер Македонский": пранкеры разыграли премьера Македонии от имени Порошенко

От имени Петра Порошенко пранкеры позвонили Зорану Заеву / president.gov.ua

Премьер-министра Зорана Заева разыграли от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает "Европейская правда".Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали запись с разговорами от имени Порошенко с Заевым.

Пранкеры утверждают, что всего состоялось три телефонных разговора – в конце августа 2018 года, в январе 2019 года и 20 апреля 2019 года.

В разговоре "Порошенко" хвастался Заеву своим шоколадным бизнесом в Украине, а также лоббировал его расширение на территории Македонии.

Кроме того, "Порошенко" также говорил о том, что что Винница, откуда он родом, была основана Александром Македонским. "Дело в том, что ему нравилось вино оттуда", - сказал пранкер.

Читайте также"Вы ох****ли, бл***?!" Опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко"Порошенко" также убеждал, что украинские ученые установили его родственные связи Македонским. "Поэтому теперь я могу называться Питер Македонский", - заявил он.

"Но это лишь короткая история. Дело в том, что я хочу переименовать свой город в Восточную Македонию", - добавил "Порошенко", на что македонский премьер ответил: "Это интересно в том числе потому, что это связано с историей. Не вижу причин, чтобы кто-то был против".

Напомним, ранее пранкеры позвонили Макрону от имени Зеленского.