Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко

Личный мобильный телефон дает возможность пранкерам дозвониться до политика.
Президент Украины Петр Порошенко пользуется личным мобильным телефоном, рассказал российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован).
Это дает возможность пранкерам дозвониться до него, подчеркнул Кузнецов, передает РИА Новости.
Вместе с тем он пояснил, что президент РФ Владимир Путин не пользуется личным мобильным телефоном.
"Путин не пользуется личным мобильным, в отличие от того же Порошенко, Меркель или многих нынешних политиков. Старая школа, как говорится", — отметил Вован.
Он добавил, что с Путиным можно связаться через официальные каналы связи, которые используются для переговоров президента.
Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус утверждали, что в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.