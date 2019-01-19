Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко

Петр Порошенко / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко пользуется личным мобильным телефоном, рассказал российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован).

Это дает возможность пранкерам дозвониться до него, подчеркнул Кузнецов, передает РИА Новости.

Вместе с тем он пояснил, что президент РФ Владимир Путин не пользуется личным мобильным телефоном.

"Путин не пользуется личным мобильным, в отличие от того же Порошенко, Меркель или многих нынешних политиков. Старая школа, как говорится", — отметил Вован.

Он добавил, что с Путиным можно связаться через официальные каналы связи, которые используются для переговоров президента.

Напомним, ранее пранкеры Вован и Лексус утверждали, что в новогоднюю ночь разыграли президента Петра Порошенко, позвонив ему от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.