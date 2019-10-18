Украинского прокурора считают причастным к скандалу вокруг Трампа – СМИ

Константин Кулик составил досье на сына Байдена / УНИАН

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик составил англоязычное досье на сына бывшего вице-президента США — Хантера Байдена и стал виновником начала расследования об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

Как сообщает The New York Times, данные документы стало началом "политической огненной борьбы", которая спровоцировала процедуру импичмента.

Кулик, как отмечает журналист, ранее был трижды обвинен в коррупции и в возбуждении уголовных дел по политическим мотивам против своих оппонентов. При новом президенте Владимире Зеленском он остается главой департамента ГПУ.

В статье предполагает, что сохранение за Куликом должности в Генпрокуратуре демонстрирует смешение в Украине политики и уголовной юстиции. По словам автора, расследования украинцами используются как оружие в политике или в бизнесе. Распространение составленного Куликом досье в США показывает, что эта тактика уже оказывает влияние и на американскую политику.

Напомним, во время телефонного разговора Трампа и Зеленского, стенограмма которого впоследствии была опубликована, американский лидер просил украинского коллегу начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном одного из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

Трамп публично утверждал, что его заставили позвонить Зеленскому. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут создать совместный следственный комитет, чтобы расследовать возможное давление на него со стороны президента США во время июльского разговора.