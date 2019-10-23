Путин назначил на должность в Калмыкии популярного игрока КВН

Тарбаев сменил работу шоумена на чиновника / Фото: информагентство Москва

В России постоянным представителем главы Калмыкии при президенте РФ назначен 37-летний бывший капитан команды КВН Сборная РУДН Сангаджи Тарбаев.

"Уверен, он [Тарбаев] сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось", - написал в Instagram глава республики Бату Хасиков.

По словам чиновника, Тарбаев уже показал себя, как состоявшийся общественный деятель и бизнесмен, поэтому ему "по силам задачи любой сложности".

Глава Калмыкии намерен выдвинуть звезду юмористического шоу в Совет Федерации. Хасиков добавил, что его поступок обусловлен популярностью Тарбаева.

/ Фото: Instagram/batukhasikov

/ Фото: Instagram/batukhasikov

Как известно, игрок КВН продюсировал для СТС проекты Даешь молодежь!, Одна за всех, Однажды в милиции, Светофор, Кухня. С 2019 года он является членом Общественной палаты Москвы.

Напомним, шоумен Сергей Сивохо, который получил назначение на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции Донбасса, рассказал о планах на новой должности.

Затем Сивохо отправился вместе с народными депутатами на Донбасс.

Позже президент Международного союза Клуба веселых и находчивых Александр Масляков высказал свое мнение о назначении Сивохо на высокий государственный пост.