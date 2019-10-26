В РФ ответили Разумкову по возвращению в ПАСЕ и повторили мантру о "едином народе"

В РФ прокомментировали слова Дмитрия Разумкова

Политики Украины действуют вразрез с интересами украинского народа, создавая дополнительные проблемы России в Парламентской ассамблеей Совета Европы, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом он прокомментировал заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с ПАСЕ, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения РФ в организацию.

"Потому что всё, что раскалывает, вносит раздор между Россией и Украиной, — это никоим образом не отвечает интересам нашего, по сути, единого народа", — подчеркнул Новиков в комментарии rt.com.

Напомним, ранее Разумков во время выступления на Европейской конференции глав парламентов государств-членов Совета Европы заявил, что Украина обеспокоена подрывом эффективности ключевых органов СЕ.