Неосторожные слова депутата из РФ разожгли скандал в ПАСЕ: подробности

ПАСЕ / Ellen Wuibaux/Council of Europe

В Парламентской ассамблее Совета Европы разгорелся скандал из-за российского дипломата. Так, Леонида Слуцкого заподозрили в сливе информации.

Председатель Мониторингового комитета ПАСЕ Роберт Гейл направил главе делегации Российской Федерации в ассамблее, вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому соответствующее письмо. В документе указано, что Слуцкий рассказал в интервью российским медиа содержание закрытого заседания комитета ПАСЕ, что является грубым нарушением правил ассамблеи.

"Он (Леонид Слуцкий, - ред.) не только нарушил правила конфиденциальности, установленные комитетом, но и исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания", - сообщает Голос Америки.

При этом Гейл назвал представителей российской оппозиции и общественных организаций "источниками кривозеркалья", "представляющих довольно узкий слой гражданского общества и не отражающий интересы большинства электората".

Стоит отметить, что Слуцкий хоть и принимает участие в заседаниях ПАСЕ в качестве делегата, но он находиться под санкциями США и Евросоюза.

Напомним, что ранее представители Украины, Грузии и Польши попытались сорвать выступление депутата Государственной думы Российской Федерации Петра Толстого в ПАСЕ.