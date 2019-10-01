"Европейское наследие России": Макрон расшаркался перед делегацией РФ в ПАСЕ

Эммануэль Макрон выступил на осенней сессии ПАСЕ / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

"Многие права на нашем континенте ставятся под угрозу..., в РФ, где репрессии в отношении свободного населения, которое выступало против нарушений на выборах и заслуживает поддержки со стороны Франции", - заявил он во время выступления на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Французский лидер подчеркнул, что видит восстановление единства Европейского континента на основе общих ценностей.

Читайте такжеДемарш в ПАСЕ: Украине подали руку помощи четыре страны"Я знаю, насколько разнятся мнения в том вопросе, какое место Россия должна в Ассамблее занять. Комитет министров принял решение, чтобы Россия осталась в Совете Европы... Тем самым мы вернулись к нормальному функционированию Совета Европы. Я думаю, что без этих общих усилий мы кризис вообще не преодолели бы. Я думаю, что последствия были бы нежелательными. Самыми негативными для наших народов и для защиты их прав", - отметил президент Франции.

Он также полностью поддержал сделанный Россией выбор по возвращению в Совете Европы.

"Поскольку я убежден, что российский народ близок к европейскому гуманизму и сам участвовал в создании этого гуманизма. Это объединяет и географию, и культуру, и наследие России, которое является европейским. Таким образом, создается база для нашего взаимодействия. Если что-то будет нас разделять, мы не создадим наших единых ценностей", - сказал он с трибуны ПАСЕ.

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Макрон добавил, критика возвращения России в ПАСЕ небезосновательна, но, по его словам, пребывание РФ в Совете Европы предоставило российскому обществу мораторий на смертную казнь, возможность обращения в ЕСПЧ по конкретным делам. "Таким образом, права россиян могут быть защищены в Европейском суде в делах против правительства", - резюмировал он.

Напомним, ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблее Европы из-за возвращения России. Таким образом Киев отреагировал на возвращение России в Ассамблею.