Высокая вода: в Венеции ввели чрезвычайное положение

Власти Италии ввели чрезвычайное положение из-за наводнения в Венеции, которое стало крупнейшим за последние 50 лет.

Как сообщает итальянское агентство Ansa, премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны".

По словам главы правительства, для ликвидации последствий уже выделено 20 мл евро. Их намерены потратить на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Под водой оказалось 80% города, в котором расположено большое количество исторических ценностей, признанных мировым наследием ЮНЕСКО. Вода уже достигла 1,87 м и повредила базилику Святого Марка. Город посчитывает миллионные убытки, закрыты основные музеи Венеции.

Пострадавшим местным жителям правительство уже выделило компенсации: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. Начался процесс оценки имущества и планируется выделение дополнительных средств.

Власти города ускорили работу над установкой систем мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

Как ранее сообщалось, что власти Венеции заявили о кризисном состоянии в городе после наводнения и попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение. Сообщается о двух погибших.