  1. Главная
  3. Мир

Высокая вода: в Венеции ввели чрезвычайное положение

14 ноября 2019, 23:44

Затопленными оказались уникальные исторические ценности, которые являются наследием ЮНЕСКО.

  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters
  • Наводнение в Венеции Фото: Reuters

Власти Италии ввели чрезвычайное положение из-за наводнения в Венеции, которое стало крупнейшим за последние 50 лет.

Как сообщает итальянское агентство Ansa, премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал стихийное бедствие "ударом по сердцу нашей страны".

По словам главы правительства, для ликвидации последствий уже выделено 20 мл евро. Их намерены потратить на неотложные нужды для поддержки города и населения.

Под водой оказалось 80% города, в котором расположено большое количество исторических ценностей, признанных мировым наследием ЮНЕСКО. Вода уже достигла 1,87 м и повредила базилику Святого Марка. Город посчитывает миллионные убытки, закрыты основные музеи Венеции.

Пострадавшим местным жителям правительство уже выделило компенсации: частным лицам – 5 тысяч евро, предпринимателям и магазинам – 20 тысяч евро. Начался процесс оценки имущества и планируется выделение дополнительных средств.

Власти города ускорили работу над установкой систем мобильных шлюзов, позволяющих изолировать лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень в 1,1 м и может достигать 3 метров.

Как ранее сообщалось, что власти Венеции заявили о кризисном состоянии в городе после наводнения и попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение. Сообщается о двух погибших.

Италия чрезвычайное положение наводнение Венеция
Сейчас вы просматриваете новость «Высокая вода: в Венеции ввели чрезвычайное положение». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:05
Камера над воротами в удовольствие: как легко и просто снять домашнее порно
00:19
15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились Видео
00:03
Из США в Польшу транспортируется газ для Украины
14 ноября, четверг
23:44
Высокая вода: в Венеции ввели чрезвычайное положение Фото
23:17
В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей оказать помощь Видео
23:12
Гайтана потрясающе мощно спела гимн Украины перед матчем с Эстонией: видео Видео
23:11
Как по закону не платить за отопление в холодной квартире: кратко Видео
23:00
Путин озвучил условия Зеленскому по Донбассу и встрече до нормандского формата
22:55
Легионер Динамо посетил детскую больницу "Охмадет" Фото
22:52
"А че тогда будем обсуждать?": Путин пожаловался на подвох с разведением сил на Донбассе Видео
22:34
Волонтеры спасли уникального щенка-единорога: трогательное видео Видео
21:43
Адмирал Воронченко заподозрил РФ в отработке ракетного удара по Одессе
21:31
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на завтра
21:30
Звезда Челси в обнимку с женой экс-президента Франции снялся для элитного бренда одежды Фото
21:15
Официально: Бузова идет на Евровидение Видео
21:15
Около Офиса президента умерла протестующая
21:05
В Киевской области застройщик ЖК Чайка шантажирует жильцов отключением тепла Видео
20:58
Украина на последних секундах дожала Эстонию Видео
20:43
"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца
20:42
"Горе-мать": экс-звезда Дома-2 разделась догола с сыном перед камерой и утонула в критике
20:14
Защитник Шахтера попал в команду недели FIFA 20 Видео
20:03
В Крыму владелец зоопарка решил расстреливать "лишних" медведей Видео
19:56
Перші Ластівки 2019: Актеры сделали себе татуировки на лице Фото Видео
19:53
На Днепропетровщине дети украли из храма деньги: сказали, на что спустили
19:52
СМИ рассказали, какой залог хочет НАБУ для попавшейся на взятке чиновницы из ОП
19:31
В Германии мошенники незаконно трудоустраивали заробитчан
19:28
"Важен каждый день и час": новые подробности состояния Заворотнюк
19:25
Эксперт объяснил, почему Луганской ТЭС нужна спеццена на газ
19:08
У львовской учительницы младших классов нашли особо опасную инфекцию
19:07
Эксперт рассказал, является ли украинская газотранспортная система грудой металлолома
19:01
Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал Фото
19:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 23 и 24 серия смотреть онлайн 14-11-2019 Видео
18:52
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
18:36
"Мальчик для битья": Луценко пожаловался на новый парламент
18:23
Подделал гражданство: в ГПУ назвали причины задержания мужа нардепа Скороход
18:02
"Мой куколд": всплыли подробности скандала с домашним порно Асмус
17:43
Трагедия МН17: обнародованы новые переговоры боевиков с "чиновниками РФ"
17:39
СМИ рассказали о встрече помощника Зеленского с американским лоббистом
17:38
Украина - Эстония: защитник гостей высоко оценил уровень "сине-желтых"
17:29
"Бросаться обвинениями – недопустимо": в Слуге народа заступились за Скороход
16:56
"Чистки" в Слуге народа: еще один нардеп пожаловалась на угрозу увольнения
16:46
"Я ее прикусила": Серябкина сделала заявление о Темниковой Видео
16:29
Армен Джигарханян в реанимации: все подробности
16:24
Шахтер - Динамо: FIFPro попросила отменить красную карточку Тайсона
15:59
"Усмиряли восставший Донбасс": Нацсовет внепланово проверит канал NewsOne
15:52
В Минобороны рассказали, почему Украина не может иметь ничего общего с Россией
15:48
"Работаю Луценко": экс-глава ГПУ поделился радостями безработной жизни
15:46
"К сисюлькам руку тянешь": Киркоров показал стыдливое фото Лолиты
15:43
Украина - Эстония: Шевченко назвал главное оружие гостей Видео
15:24
Эксперт рассказала, чем менталитет жителей Донбасса отличается от остальной Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять