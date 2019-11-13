Апокалипсис в Венеции: наводнение накрыло 80% города, двое человек погибли - видео

Власти Венеции заявили о кризисном состоянии в городе после наводнения и попросили центральную власть в Риме объявить чрезвычайное положение.

Отметим, во вторник, 12 ноября, уровень воды в Венеции достиг 1,87 метра. При этом выше вода поднималась в Венеции только в 1966 году – до уровня 1,94 метра.

Мэр Венеции Луиджи Брюгнаро заявил, что в результате наводнение пострадала базилика Святого Марка, при этом колоссальный ущерб нанесен всему городу и острову.

Также стало известно, что 78-летний местный житель погиб от удара электрическим током во время выливания воды из его дома. Еще один человек также умер во время наводнения, хотя в его случае, возможно, была естественная причина смерти.

При этом стало известно, что три баржи затонули, а гондолы и другие лодки сорвало с причалов. В музее Ка 'Пезаро произошел пожар из-за электрической неисправности. Почти весь город остается затоплен несмотря на то, что уровень воды опустился до 1,5 метра в среду, 13 ноября.

"По оценкам, убытки огромны. Речь идет о сотнях миллионов евро. Ведь речь идет не только о количественной оценке ущерба, а о будущем города", - сказал мэр Венеции.

В свою очередь, губернатор Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с "полным апокалиптическим опустошением".

"Я не преувеличиваю: 80% города находится под водой, ущерб трудно постичь", - сказал он, передает Европейская правда.

Отметим, в соцсетях жители и гости Венеции разместили множество фото и видео наводнения.

This was us upto our waists in #Venice last night trying to help some tourists reach their hotel with their luggage. Charlie in front being the absolute hero he is ❤️ #Veneziapic.twitter.com/q0JHZMQ0nJ — Hayley L Butcher (@HayleyLButcher) 13 ноября 2019 г.

Читайте такжеМасштабное наводнение в Стамбуле: человек утонул в подземном переходеНапомним, ранее сообщалось, итальянскую Венецию затопило – 12 ноября уровень воды в городе составил 1,87 метра. Стоит отметить, что это рекордный показатель за последние 53 года.

Пиковый уровень воды был зафиксирован в 23:00 вторника, сообщает ANSA. Скорость ветра достигает 100 км/ч. Затоплена центральная площадь Сан-Марко. Древние улочки превратились в потоки, полные грязи и мусора. Школы в Венеции закрыты.