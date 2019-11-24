"Кошмарят Европу и Африку": в Госдуме ответили на обвинения Хомчака

Российские захватчики в Крыму

Заявление начальника Генерального штаба Руслана Хомчака о том, что аннексированный Россией Крым как "мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку" прокомментировал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как подчеркнул он в комментарии rt.com, в Украине к власти приходят люди, которые "не знают истории".

"Если украинцы считают, что люди, проживающие на полуострове, угрожают Африке и Европе, — это исключительно их умозаключения", — сказал российский депутат.

Он добавил, что милитаризацией Крыма РФ обеспечивает свою безопасность.

"Страны Европы и Африки понимают, что угрозы с Черноморского фронта по определению не существует. Украина же сегодня не готова к переговорам с Россией, не знает, как себя вести. Наша страна на все русофобские выпады предлагает только дружбу", — резюмировал Водолацкий.

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Напомним, ранее глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич рассказал о стратегии возвращения аннексированного Россией Крыма.