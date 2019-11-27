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Кипр забрал "золотые паспорта" у близкого к Путину олигарха и его детей

27 ноября 2019, 13:00

Олег Дерипаска находится под санкциями США.

Олег Дерипаска
Олег Дерипаска / Reuters

Власти Кипра лишили "золотых паспортов" российского олигарха Олега Дерипаску и еще восьмерых граждан Российской Федерации. Отмечается, что всего гражданства лишили 26 человек.

По данным издания Politis, кроме Дерипаски под санкции попали его сын и дочь, а также финансисты, экс-члены правления Еврофинанс Моснарбанк Владимир Столяренко и Александр Бондаренко. Кроме того, гражданства Кипра лишились супруга Столяренко и его дочь, а также жена и двое детей Бондаренко.

Помимо граждан РФ кипрских паспортов лишились восемь граждан Камбоджи, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии.

В свою очередь, спикер главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что это внутренние дела Кипра.

"Это внутреннее дело Кипра, то есть, это касается Кипра и самого Дерипаски. Это не имеет отношения к Кремлю", - цитирует спикера Путина РИА Новости.

Стоит отметить, что так называемые золотые паспорта власти Кипра выдавали взамен на инвестиции. При этом сроки получения гражданства зависят от объема вложенных средств – от 2 до 10 миллионов фунтов. "Золотые паспорта" право посетить 163 страны без виз или с получением визы по прибытию, в том числе страны Шенгенской зоны, США и Японии.

Как ранее сообщал Главред, что компании Олега Дерипаски все еще работают в Украине, несмотря на санкции.

Россия санкции паспорт Кипр Олег Дерипаска
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