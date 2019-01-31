Агенты ФСБ приказали Насте Рыбке больше не трогать Дерипаску

Настя Рыбка / Радио Свобода

Белорусская модель Анастасия Вашукевич (известная под именем Настя Рыбка), утверждавшая, что имеет информацию о попытках Москвы вмешаться в выборы в США заявила, что российские агенты спецслужб приказали ей молчать об отношениях с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

"Mнe oчeнь чeткo oбъяcнили, чтo я дoлжнa дeлaть, чтo дoлжнa гoвopить и чeгo гoвopить нe дoлжнa", — зaявилa Pыбкa в интервью CNN. Ha вoпpoc жуpнaлиcтa, ктo eй этo гoвopил, oнa oтвeтилa: "Poccийcкиe aгeнты", дoбaвив: "Oни cкaзaли мнe: "Бoльшe нe тpoгaй Oлeгa Дepипacку".

Вашукевич попала в заголовки мировых СМИ после того, как была арестована в Таиланде в 2018 году, и утверждала, что получила секретные записи во время романа с олигархом Олегом Дерипаской, который якобы пролил свет на связи президента США Дональда Трампа с Россией.

Как известно, Настя Рыбка была задержана в московском аэропорту Шереметьево в начале января по обвинению в проституции после депортации из Таиланда, где она почти год провела за решеткой за вымогательство. На прошлой неделе она была освобождена из-под стражи.

Ранее Рыбка утверждала, что была свидетелем встреч между Дерипаской и по крайней мере тремя неназванными американцами. Вернувшись в Москву, она сказала, что ее предыдущие заявления в американских СМИ были лишь попыткой привлечь внимание, чтобы спасти свою жизнь. Вашукевич 20 января извинилась перед Дерипаской за нанесение ущерба его репутации во время явки в суд в Москве.

Вашукевич охарактеризовала свой год в тайской тюрьме как "ад" и сказала, что она думала о самоубийстве, если ей будет вынесен приговор с длительным сроком. "Это как блокбастер, и я играю главную роль", сказала она. – Но это не фильм, это моя жизнь".

Дерипаска снова оказался в центре внимания в эти выходные после того, как министерство финансов США официально сняло санкции с трех российских фирм, имеющих связи с миллиардером, включая Русал, второй по величине в мире производитель алюминия.

Напомним, российский олигарх и близкий соратник Владимира Путина Олег Дерипаска выступал посредником в переговорах между Кремлем и командой президента США Дональда Трампа, в частности - с главой его предвыборной кампании Полом Манафортом.