The Guardian: Российский олигарх выступал посредником между Путиным и Трампом для урегулирования конфликта на Донбассе

Олег Дерипаска / РБК

Российский олигарх и близкий соратник Владимира Путина Олег Дерипаска выступал посредником в переговорах между Кремлем и командой президента США Дональда Трампа, в частности - с главой его предвыборной кампании Полом Манафортом.

Как пишет британская газета The Guardian, главной темой этих переговоров было обсуждение мирного плана для урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Переговоры состоялись в августе 2016 года в Нью-Йорке, сразу после того, как помощник Манафорта Константин Килимник встретился в Москве с Олегом Дерпипаской. Последний и выполнял роль коммуникатора, транслирующего интересы Кремля. В частности, он предложил некий вариант подходящего Москве плана по урегулированию конфликта на востоке Украины и снятия санкций с РФ.

О подробностях встречи Манафорта и Килимника стало известно только в январе 2019 года после случайной утечки юридических документов, связанных с судебным разбирательством вокруг Пола Манафорта. Из документов, также стало известно, что мирный план по Украине обсуждался несколько раз.

Минфин США ранее снял санкции против компаний, подконтрольных российскому олигарху Олегу Дерипаске, - "Русал", En+ и "Евросибэнерго", введенные в апреле прошлого года.

При этом ограничения в отношении самого Дерипаски будут сохранены.

"Русал", En+ и "Евросибэнерго" попали в санкционный список в апреле 2018 года. Позже американские власти заявили, что готовы снять ограничения, если Дерипаска сократит свою долю в управлении этими компаниями. Бизнесмен был вынужден пойти на уступки и снизить контроль в En+ с 70% до 44,95%.

В начале января глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил намерение Вашингтона исключить компании Дерипаски из санкционного списка.