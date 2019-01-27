США сняли санкции с нескольких российских компаний

Флаги РФ и США / Reuters

Минфин США снял санкции в отношении компаний, подконтрольных российскому олигарху Олегу Дерипаске, - "Русал", En+ и "Евросибэнерго", введенные

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское финансовое ведомство.

"Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) Минфина США сегодня сняло санкции, введенные против En+ Group plc (En+), "Русала" (Rusal) и "Евросибэнерго" (ESE), после более раннего уведомления, представленного Конгрессу 19 декабря 2018 года", - сказано в сообщении.

При этом ограничения в отношении самого Дерипаски будут сохранены.

"Русал", En+ и "Евросибэнерго" попали в санкционный список в апреле 2018 года. Позже американские власти заявили, что готовы снять ограничения, если Дерипаска сократит свою долю в управлении этими компаниями. Бизнесмен был вынужден пойти на уступки и снизить контроль в En+ с 70% до 44,95%.

В начале января глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил намерение Вашингтона исключить компании Дерипаски из санкционного списка.