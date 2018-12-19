В США намерены снять санкции с компаний российского олигарха Дерипаски

В США хотят работать с компаниями Дерипаски, несмотря на санкции / Фото: Reuters

В Белом доме заявили о намерениях в течение месяца снять санкции c UC Rusal, ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+, бльшинство акций которых принадлежат крупному российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Как заявили в Управлении минфина США по контролю над иностранными активами, доля бизнесмена в En+ будет снижена с почти 70% до 44,95% и исключены возможности по ее увеличению.

США планируют осуществлять транзакции только со структурами, никак не связанными с Дерипаской.

Отмечается, что акции олигарха приобретет ВТБ или другая крупная финансовая структура, на которую не распространены антироссийские санкции США. Отмечается, что дальнейшее снижение пакета Дерипаски будет обеспечено в результате обмена акций Glencore в UC Rusal на долю в En+. Также право голосования Дерипаски в En+ будет ограничено 35%.

В UC Rusal уже согласились создать совет из 12 директоров, восемь из которых будут полностью независимы от Дерипаски. Однако журналистам в энергометаллургической компании давать комментарии по данному вопросу пока отказались.

Ранее сообщалось о том, что у компаний Дерипаски из-за санкций перестали покупать алюминий.