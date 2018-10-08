В США СМИ узнали о заморозке активов путинского олигарха Дерипаски

8 октября 2018, 11:57

Информацию журналистам подтвердили в американском Минфине.

Дерипаска_Русал_санкции
Олег Дерипаска / Reuters

Американские власти приняли решение о блокировке и заморозке американских активов российского олигарха Олега Дерипаски.

Такое сообщение в понедельник, 8 октября, опубликовали журналисты авторитетного издания New York Post со ссылкой на собственные источники среди чиновников Минфина США.

По их данными, заморозке подверглась принадлежащая олигарху недвижимость в Вашингтоне (округ Колумбия) и Нью-Йорке.

Как сообщают журналисты, особняк в одном из престижных нью-йоркских районов Дерипаска приобрел десять лет назад за 42,5 млн долларов США.

Также известно, что американские власти ведут с олигархом переговоры по поводу того, чтобы он отказался от операций со своими европейскими активами (дабы они избежали угрозы введения санкций).

Напомним, ранее власти РФ запустили кампанию по спасению олигарха от санкций. Так, в Минпромторге предложили снять запрет на продажу пива ночью, если алкоголь продается в алюминиевой банке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у компаний Дерипаска из-за санкций перестали покупать алюминий.

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