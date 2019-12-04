В беспокойном Эгейском море терпит бедствие корабль с украинцами

Операцию по спасению украинцев усложняют ужасные погодные условия на море – там наблюдается штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта.
Грузовой корабль New Leo под флагом Либерии, на борту которого находится украинский экипаж, терпит бедствие в беспокойном Эгейском море.
По информации телеканала SKY со ссылкой на береговую охрану Греции, корабрь вышел из греческого порта Элефсин и направлялся в Турцию.
"В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен", - сказано в сообщении.
Также стало известно, что команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна.
Согласно последним данным, в районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции.
Спасательную операцию усложняют ужасные погодные условия на море – там наблюдается штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта.
Читайте такжеУдар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском мореНапомним, ранее в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.
В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.