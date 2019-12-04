В беспокойном Эгейском море терпит бедствие корабль с украинцами

В Эгейском море терпит бедствие судно с украинцами / ecocollaps.ru

Грузовой корабль New Leo под флагом Либерии, на борту которого находится украинский экипаж, терпит бедствие в беспокойном Эгейском море.

По информации телеканала SKY со ссылкой на береговую охрану Греции, корабрь вышел из греческого порта Элефсин и направлялся в Турцию.

"В районе между островами Лесбос и Скирос в условиях сильного шторма произошло смещение груза, судно потеряло управление и получило крен", - сказано в сообщении.

Также стало известно, что команда из 14 украинцев запросила у береговой охраны эвакуацию с судна.

Согласно последним данным, в районе аварии находятся два катера, туда также направлены два вертолета и корабли береговой охраны и ВВС Греции.

Спасательную операцию усложняют ужасные погодные условия на море – там наблюдается штормовой ветер силой до восьми баллов по шкале Бофорта.

Читайте такжеУдар тяжелым предметом: украинский моряк погиб во время мощного шторма в Кельтском мореНапомним, ранее в Атлантическом океане недалеко от Мартиники исчезло судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины.

В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что трое членов экипажа спасены, двое из них - украинцы.