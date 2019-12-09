"Без флага": на Западе предложили всемирно унизить Путина из-за решения WADA

Владимир Путин / Интерфакс

Российскую Федерацию отстранили от участия в больших турнирах. Причиной такого решения стали подмены образцов в московской антидопинговой лаборатории.

На данную ситуацию отреагировали ряд крупных и влиятельных западных СМИ. Так, издание The Washington Post отмечает, что наказание очень сурово, но отвечает преступлению. В то же время, указано, что отдельных спортсменов, которые не были замечены в употреблении допинга, необходимо пощадить.

"Мир не должен наказывать упорно тренирующихся российских спортсменов, которые чисты и не являются частью беспорядка, созданного своим правительством. Но четырехлетнее отстранение России - не слишком суровое наказание в сложившихся обстоятельствах. Как заявили в МОК, российские манипуляции с пробами "подрывают доверие к спорту и оскорбляют спортивное движение во всем мире", - говорится в сообщении.

При этом Bloomberg напомнил, что президент РФ Владимир Путин потратил десятки миллиардов на зимние Олимпийские игры в 2014 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году.

"Его усилия были направлены на то, чтобы восстановить имидж России как спортивной сверхдержавы, утерянный после распада СССР. После того как Россия заняла первое место в Сочи, в самой дорогой зимней Олимпиаде в истории стоимостью не менее $50 млрд, она была лишена 13 из своих 33 медалей из-за допингового скандала", - отмечается в материале.

Кроме того, немецкое издание Zweites Deutsches Fernsehen указало, что даже старания главы МОК Томаса Баха по улаживанию предыдущих скандалов из-за допинга в анализах российских спортсменов, не увенчались успехом, потому что Москва продолжает обманывать.

Также несколько американских изданий считают, что исключение РФ на четыре года является мощным ударом по "спортивному величию" России.

"Для России спортивное величие - мощный инструмент для поднятия патриотизма со времен холодной войны. И российский премьер Дмитрий Медведев признал его наличие, однако покритиковав то, что он назвал избыточным наказанием", - пишет The Wall Street Journal.

В свою очередь, USA Today указывает на то, что Россия все равно может участвовать в соревнованиях.

"Однако прочтите написанное мелким шрифтом, и вы увидите, что решение - это дымовая завеса, которая скрывает заискивание перед Россией, разрешая участие "чистым спортсменам". Это не тот полный запрет, к которому призывали многие, кто действительно заботится о борьбе с допингом, а скорее фарс, который позволяет России участвовать во всех крупнейших соревнованиях, хотя и без своего флага и гимна", - указано в материале.

Помимо этого, The New York Times указывает, что в РФ идет мощная пропагандистская кампания, которая говорит о "заговоре Запада".

Как ранее сообщал Главред, Валерий Газзаев остался в недоумении от решения WADA дисквалифицировать сборную России от участия в больших турнирах.