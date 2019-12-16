На Филиппинах "разбушевалась" земля: есть жертвы и много пострадавших

На Филиппинах в результате землетрясения погибли четыре человека / Reuters

В понедельник, 16 декабря, на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9, погибли четыре человека, десятки - пострадали.

Эпицентром землетрясения стала провинция Южный Давао - сильные неоднократные толчки ощущались на острове Минданао, в частности, в крупнейшем южном городе Давао, пишет Синьхуа со ссылкой на данные властей и ученых.

В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии сообщили, что землетрясение произошло в 14:11 по местному времени. На протяжении трех часов с начала землетрясения также было зарегистрировано много афтершоков, магнитуда самого мощного составила 5,2.

После землетрясения в провинции Южный Давао и городе Давао объявили, что 16 декабря в школах отменены занятия. Ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, 26 ноября в Албании произошло землетрясение, сначала сообщалось о нескольких жертвах. Позже стало известно, что количество жертв подземных толчков достигло полусотни, серьезно повреждено много зданий.