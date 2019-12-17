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"Предатель и угроза нацбезопасности": сенаторы обозвали Трампа

17 декабря 2019, 00:03

В США президента Дональда Трампа обозвали предателем и угрозой нации

Трамп
Трамп / Reuters

Президента США Дональда Трампа в Сенате обозвали предателем и угрозой нацбезопасности, передает CNN..

Комитет по судебным делам нижней палаты Конгресса США обнародовал отчет с обоснованиями обвинений, выдвинутых президенту Дональду Трампу в рамках процедуры импичмента. Члены комитета пришли к выводу, что Трамп "предал нацию", преследуя личные политические интересы

В документы на 658 страницах изложены систематизированные доказательства, собранные комитетом по разведке Палаты Представителей. Авторы отчета утверждают, что президент Трамп "предал нацию путем злоупотребления своим высоким положением, чтобы использовать иностранную силу для подрыва демократических выборов", а также "останется угрозой национальной безопасности и Конституции", если сохранит президентский пост.

Трампу намерены предъявить обвинения по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

В среду, 18 декабря, проект обвинений должна рассмотреть нижняя палата Конгресса, большинство мест в которой занимают представители Демократической партии.

Если Палата Представителей поддержит обвинения, дело об импичменте передадут в Сенат для проведения судебного разбирательства с участием прокуроров, адвокатов и прениями сторон. Роль присяжных отведена сенатором, большинство из которых представляют Республиканскую партию и публично поддерживают Трампа.

Ранее у Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о том, что официальный Киев ведет подготовку полноценного визита президента Владимира Зеленского в США - по приглашению Дональда Трампа.  

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