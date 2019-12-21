Трамп прислал письмо об отношениях США и России - Лавров

Сергей Лавров рассказал о письме Дональда Трампа / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американский президент Дональд Трамп прислал письмо об отношениях США и РФ.

Письмо Трампа было коротким, рассказал глава МИДа в интервью программе Большая игра на Первом канале.

По словам Лаврова, в письме говорилось о готовности продолжать поиски путей для преодоления проблем в американо-российских отношениях.

"…Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - утверждает министр.

Напомним, Сергей Лавров 10 декабря с рабочим визитом посетил США. Глава МИДа встретился с госсекретарем Штатов Майком Помпео, а также Дональдом Трампом. Помпео утверждал, что на встрече с Лавровым подчеркнул: "Крым принадлежит Украине".