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Трамп прислал письмо об отношениях США и России - Лавров

21 декабря 2019, 16:44

Письмо американского лидера было коротким, сказал министр.

Сергей Лавров рассказал о письме президента США
Сергей Лавров рассказал о письме Дональда Трампа / Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американский президент Дональд Трамп прислал письмо об отношениях США и РФ.

Письмо Трампа было коротким, рассказал глава МИДа в интервью программе Большая игра на Первом канале.

По словам Лаврова, в письме говорилось о готовности продолжать поиски путей для преодоления проблем в американо-российских отношениях.

"…Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", - утверждает министр.

Напомним, Сергей Лавров 10 декабря с рабочим визитом посетил США. Глава МИДа встретился с госсекретарем Штатов Майком Помпео, а также Дональдом Трампом. Помпео утверждал, что на встрече с Лавровым подчеркнул: "Крым принадлежит Украине".

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