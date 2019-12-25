Явный Санта: в США мужчина ограбил банк и раздал все прохожим в честь Рождества

Задержанный / Colorado State Police

Сотрудники полиции арестовали 65-летнего жителя Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), ограбившего банк и сразу после разбросавшего все награбленные деньги по улице с криками: "Счастливого Рождества!".

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала The Denver Post. По их данным, после этого ограбления мужчина зашел в ближайшее кафе, где дождался полицейских, которым и сдался без боя.

Горожане собрали разбросанные деньги и вернули их кассиру в банк. По итогу, правда, несколько тысяч долларов бесследно пропали.

Интересно, что при обыске никакого оружия у грабителя обнаружено не было, хотя во время ограбления он утверждал, что вооружен.

Напомним, ранее в Харькове в ночь на католическое Рождество дерзко ограбили банк.