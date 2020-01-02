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Жуткая гибель 30 обезьян в зоопарке Германии: мать и дочери сознались в содеянном

2 января 2020, 21:08

Немки добровольно пришли в полицию.

Гибель 30 животных в зоопарке всколыхнула всю Германию / Фото: DW

В Германии 60-летняя женщина и две ее дочери признались, что их действия могли привести к трагическому пожару в зоопарке города Крефельд, результатом которого стала гибель 30 обезьян.

Как сообщает DW, женщины добровольно пришли в полицию с признанием своей вины.

Немки рассказали, что запустили три небесных фонарика в новогоднюю ночь, несмотря на то, что с 2009 года в Германии подобные развлечения запрещены законом.

После распространения информации о жутком смертоносном пожаре, женщины осознали, что к нему могли привести именно их действия, поэтому решили добровольно сознаться.

"Для нас дело в значительной степени проясняется", — сказал Герд Гоппман из криминальной полиции Крефельда, добавив, что женщин обвиняют в поджоге по неосторожности.

Читайте также"Ананас, бл*ть": Кернес выругал депутатов из-за цен на фрукты для зоопаркаПравоохранители отметили, что в небесных фонарях содержались письменные послания, которые обнаружила полиция на месте инцидента.

"Нам бесконечно жаль", - неоднократно повторяли подозреваемые.

В полиции пояснили, что фонарики женщины заказали в Интернете, поскольку не знали, что их использование запрещено на территории Германии. Силовики отметили важность добровольного признания. Если суд докажет вину немок, то им грозит штраф или до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Германии в зоопарке Крефельда в новогоднюю ночь сгорели свыше 30 особей животных. Китайские небесные фонари с неба спустились на домики обезьян и произошло воспламенение, все животные погибли.

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