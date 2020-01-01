Из-за новогодних фонарей в зоопарке заживо сгорели десятки животных

В зоопарке сгорели заживо 30 обезьян / novostiua.org

В Германии в зоопарке Крефельда в новогоднюю ночь сгорели свыше 30 особей животных.

Как сообщает немецкое издание Bild, китайские небесные фонари с неба спустились на домики обезьян и произошло воспламенение, все животные погибли.

На месте пожара полиция обнаружила остатки трех небесных фонарей. Правоохранители предварительно предположили, что именно они стали причиной возгорания.

Спастись в вольере удалось лишь гориллам, которые находились в момент пожара на улице.

В полиции напомнили, что в Германии подобные фонари запрещены законом с 2009 года. Недалеко от парка стражи порядка выявили подозреваемых, которые запустили фонари и подписали их от руки своими именами и пожеланиями. Свою вину они признали, им инкриминируют поджог по неосторожности.

Как ранее сообщалось, владелец частного сафари-парка Тайган в Крыму Олег Зубков публично заявил о намерении избавиться примерно от 30 "лишних" бурых медведей в зоопарке, поскольку российские власти полуострова мешают ему заниматься бизнесом.

Напомним, владелец зоопарка в Крыму стал фигурантом уголовного дела после того, как лев прокусил посетительнице руку. В 2014 году Зубков один из первых поддержал аннексию Крыма Россией, однако сейчас у него затянувшийся конфликт с российскими властями полуострова.