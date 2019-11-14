В Крыму владелец зоопарка решил расстреливать "лишних" медведей

Зубков одним из первых поддержал аннексию Крыма Россией / Фото: Крым.Реалии

Одиозный владелец частного сафари-парка Тайган в Крыму Олег Зубков публично заявил о намерении избавиться примерно от 30 "лишних" бурых медведей в зоопарке, поскольку российские власти полуострова мешают ему заниматься бизнесом.

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - приводит его слова Telegram-канал издания Подъем.

По словам Зубкова, о уведомил ветеринарные службы Крыма о своих планах, и специалисты не возражают. Бизнесмен предложил желающим забрать животных. В противном случае, подчеркнул владелец зоопарка, медведей застрелят или усыпят.

На своем канале в YouTube Зубков сообщил, что идет на радикальные меры, поскольку его сафари-парк хотят закрыть, как и зоопарк Сказка в Ялте.

"К сожалению, я принял решение, что нужно избавляться от части зоологической коллекции. Я обращаюсь ко всем, кто любит животных, хочет помочь, спасти, пожалуйста, приезжайте в Тайган, если кто-то хочет взять себе на содержание медведя. Если этого не произойдет, то через месяц я должен буду принять решение об отстреле 30 лишних медведей, которые содержатся в парке Тайган. Будет ли это эвтаназия или отстрел охотничий решим с ветеринарами и теми специалистами, которые будут помогать это делать", — сказал Зубков.

Как известно, владелец зоопарка в Крыму стал фигурантом уголовного дела после того, как лев прокусил посетительнице руку. В 2014 году Зубков один из первых поддержал аннексию Крыма Россией, однако сейчас у него затянувшийся конфликт с российскими властями полуострова.

Напомним, Зубков из-за масштабных пожаров в Сибири высказал сожаление, что немецкие захватчики не получили этот регион в 1941 году, а таким образом могли бы его спасти от нынешней российской власти.

Затем Зубков из-за резонанса вынужден был объяснить свои слова о передаче Сибири немцам в 1941 для спасения от пожара.