"В 1941 немцам отдать": владелец сафари-парка в Крыму негодует из-за пожаров в Сибири

Владелец Тайгана сожалеет за животными, которые погибли в огне в Сибири / Фото: Facebook/Олег Зубков

В Крыму владелец сафари-парка для львов Тайган Олег Зубков из-за масштабных пожаров в Сибири высказал сожаление, что немецкие захватчики не получили этот регион в 1941 году, а таким образом могли бы его спасти от нынешней российской власти.

В Facebook крымчанин возмутился действиями чиновников РФ, которые равнодушно относятся к уничтожению природы в Сибири и бездействуют на фоне такого беспрецедентного бедствия.

"Сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства. Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометров древесины, обрывает миллионы жизней животных, страдают миллионы жителей России, фактически уничтожается национальное достояние России", - отметил он.

По словам Зубкова, если бы немцы во время Второй мировой войны захватили Сибирь, то там бы сейчас были дороги и защита от пожаров.

"Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня", - подчеркнул он.

Россияне в комментариях не скрывали возмущения и желчи. Зубкова называли предателем, сообщения были с избытком наполнены нецензурной лексикой.

"Поддержка нацизма? Вы редкостный идиот, раз так считаете", "Думала Олег умный человек, тьфу...мерзость", "Твою ж мать. Что там творится у него в голове? Подозреваю, что парк уже не парк, а концлагерь", "Только глупец или мерзавец может сказать такие слова, в каком бы контексте они не звучали. Зубков, ты подлец и негодяй", "Вы и все ваши приспешники-мерзавцы, без чести и совести. А таких как вы, перевертышей, надо еще поискать", "Сердце сжимается от боли, от безысходности, от того, что не все укровыбл*дки освободили Крым от своего присутствия", - не скрывали своего гнева российские комментаторы.

Как ранее сообщалось, в Сибири, Россия, разгорелись масштабные пожары, огонь охватил 3 миллиона гектаров. Тайгу не тушат из-за отсутствия средств.

Также известно, что в настоящее время в Сибири погибло 80 процентов потомства хищных птиц.

Напомним, пожары в Сибири будут тушить шаманы. Шаманы и колдуны из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области проведут обряд по вызову дождя в районах Сибири, где бушуют масштабные лесные пожары.