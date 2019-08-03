Владелец сафари-парка в Крыму пояснил слова о передаче Сибири немцам

/ Фото: Facebook/Олег Зубков

Владелец сафари-парка для львов Тайган в аннексированном Крыму Олег Зубков из-за резонанса вынужден был объяснить свои слова о передаче Сибири немцам в 1941 для спасения от пожара.

"Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна", - цитирует его РИАН Новости.

При этом он подчеркнул, что рад такой реакции в Сети, поскольку его публикация вызвала резонанс в обществе.

"Значит, проблема пожаров в Сибири обсуждается. Главное, что нет равнодушных", — отметил Зубков.

В то же время, он уточнил, что не собирается оправдываться, отметив, что имел ввиду не фашистов, а педантичность, аккуратность и бережное отношение в Германии к лесам.

Он заключил, что россиянам есть чему поучиться у немцев в этом плане.