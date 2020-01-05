Мнимая больная: девочку в Финляндии заставляли притворяться слепой и пугали Украиной

Иллюстративное фото / Рамблер

В Финляндии семейная пара эмигрантов из Украины заставляла дочь-подростка притворяться слепой, угрожая в противном случае возвращением на малую Родину.

Такое сообщение опубликовал портал Yle Uutiset. По их данным, отец семейства с мая 2014-го по октябрь 2019-го изображал слабовидящего человека - чтобы получать пособие. В 2015-м он с супругой приказали 15-летней дочери изображать слабовидящую. Девочке пришлось посещать спецшколу, проходить медосмотры.

Семейству удавалось обманывать финские власти более четырех лет и получить более 42 тысяч долларов США. Родители запугивали девочку - дескать, если она откажется изображать слепую, то всем придется вернуться в Украину.

В конечном итоге, дочь не выдержала и рассказала врачам правду.Суд в столице Финляндии, Хельсинки, приговорили мать и отца к двум годам тюрьмы за мошенничество, а также к выплате дочери компенсации и к компенсации финансовых потерь государству.

Напомним, ранее в Финляндии построили гей-бар "Голубая устрица" на земле, принадлежащей канцелярии Владимира Путина.

