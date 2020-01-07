"Огромные последствия": Эстония "показала коготки" из-за присвоенных РФ территорий

Эстония / фото: rus.ruvr.ru

В парламенте Эстонии заявили, что не ратифицирует договор о государственной границе с Российской Федерацией. Причина такого решения парламентской коалиции заключается в желании Эстонии вернуть свои территории в Ленинградской и Псковской областях.

"Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", – заявил спикер парламента Хенн Пыллуаас в интервью местному порталу ERR.

При этом он отметил, что Эстония не ратифицирует договор даже если это сделает РФ, а согласие на него от 2014 года является ошибкой. Кроме того, политик предупредил об "огромных юридических последствиях", если стороны заключат новый договор и Таллин откажется от территорий Ивангорода и Печорского района, которые он получил по Тартускому мирному договору 1920 года. Пыллуас считает, что в таком случае будет аннулирован Тартуский договор и правопреемственность республики.

"Если Россия уважает международное право и соглашения с другими странами, она должна вернуть эти области. Тартуский мирный договор действителен, это стойкий постулат Эстонии", – подчеркнул спикер парламента.

Как ранее сообщал Главред, у Эстонии накопились серьезные территориальные претензии к РФ, напомнив о Тартуском мирном договоре, заключенном еще с Москвой в 1920-м и до сих пор не дезавуированном.