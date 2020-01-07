В РФ люди "сошли с ума" из-за "халявных" денег: шокирующее видео

Выходка блогера Альфредо Аудиторе/ v1.ru

Российский блогер из Чечни Альфредо Аудиторе устроил беспрецедентный перформанс в Волгограде. Так, парень выкинул в толпу около 200 тысяч рублей.

По данным V1.ru, представление прошло возле торгового центра, где собрались около 300 жителей города. Блогер просил не устраивать давку, но участники акции потеряли контроль, когда в толпу полетели несколько пачек 500- и 1000-рублевых купюр.

Отец блогера, заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев в комментарии РИА Новости заявил, что его сын раскидал деньги, чтобы люди могли купить себе подарки на праздники.

"Фирма выделила деньги, чтобы они (подписчики, - ред.) смогли себе купить что-то на Новый год. Там были купюры по 500 рублей и 1 тысяче рублей", - объяснил Носаев.

Момент разбрасывания денег попал на видео.

Как ранее сообщал Главред, депутат Госдумы и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский отличился очередной не совсем адекватной выходкой.