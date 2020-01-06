"Москалёта ебн*тая": в Киеве задержали протестовавших из-за приезда блогерши из РФ

В Киеве задержали протестовавших из-за приезда блогерши из РФ / @vidsich

В Киеве сотрудники полиции задержали активистов организации Відсіч, которые пришли на встречу с российской блогершей Александрой Митрошиной.

"В Киев приехала московская блогер, которая посещала оккупированный Крым и фактически поддерживает аннексию полуострова государством-агрессором. После того, как группа активистов вызвали полицию, на них напали "сторонники" русскомировской блогерши. Полиция вместо того, чтобы прекратить противоправные действия и остановить мероприятие, просто арестовала двоих активистов. Их заковали в наручники и волокли по полу на улицу. Одного из них держат на коленях перед выходом", – написал в Facebook активист Андрей Смолий.

Полицейские выволокли из здания и задержали двоих активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В Відсічі подчеркнули, что в процессе задержания Овчаренко избили, ему якобы нанесли удары по голове. При этом уже в райотделе полиции задержанному стало плохо, ему вызвали медиков.

Опубликовано Oleksandr Ivanov Понедельник, 6 января 2020 г.

В Сети пользователи прокомментировали задержание активистов Відсічі:

"Москальота ебн@та", "Важко сприйняти, що це в Києві", "Це триндець. Скільки ж вати серед молоді", "Москальська наглота", "Жесть, звідки у Києві стільки ватників?", "Блогери вважають, що вони поза війною, їм же треба підписників побільше, то заради цього готові й матір рідну продати, не те що країну", - написали пользователи в комментариях.

Читайте также"Московская дрянь": Сеть бурлит из-за приезда в Украину Хакамады

Напомним, ранее организаторы DreamBig Forum, после бурных протество в Сети, отменили ранее планировавшееся выступление на мероприятии российского бизнес-коуча Ирины Хакамады.