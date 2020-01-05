Выступление Хакамады в Киеве: организаторы форума приняли неожиданное решение

Ирина Хакамада / Фейсбук И.Хакамады

Организаторы DreamBig Forum отменили ранее планировавшееся выступление на мероприятии российского бизнес-коуча Ирины Хакамады.

В сообщении организаторов в Facebook подчеркивается, что от выступления Хакамады отказались несмотря на то, что была проведена проверка и согласована возможность ее въезда в Украину.

"Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы.

Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления.

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Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", – подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве, 27 февраля в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum планировалось вступление Ирины Хакамады.