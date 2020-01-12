В Ираке застрелили проиранского командира

Талеб Аббас Али Аль-Саед убит / скринщот

Поздно вечером, 11 января, в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера Народных мобилизационных сил Талеба Аббаса Али Аль-Саед.

По информации, Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Он руководил бригадами города Карбала.

Убийство произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдад, передает Daily Mail.

Американское военное командование не ответило на запросы Daily Mail по убийству аль-Саеди.

В то же время некоторые СИ пишут, что инцидент этот может быть связан с убийством стрингера российского агентства Ruptly Сафаа Гали и еще одного журналиста.Убийство аль-Саеди произошло через несколько часов после похорон двух журналистов, на которых напали неизвестные вечером 10 января.

Именно членов шиитского ополчения сначала обвиняли в причастности к убийству журналистов, один из которых за несколько часов до своей смерти опубликовал в Facebook свидетельства незаконных арестов участников демонстраций против иранского присутствия в Ираке.

Читайте такжеВ Сенате США оценили шансы на войну с Ираном после убийства СулейманиНапомним, в ночь на 3 января по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада США нанесли мощные ракетные удары. В результате атаки взорвались два автомобиля – в них попали ракеты, погибли восемь человек. Среди погибших - глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касим Сулеймани.

СМИ процитировали заявление Пентагона, в котором говорится, что атака была проведена по указанию президента США Дональда Трампа в целях защиты американских граждан за рубежом.