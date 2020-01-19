Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину: что известно

Урсула фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Путиным / @vonderleyen

Вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсудила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры руководителя ЕК и российского лидера состоялись на полях международной конференции по Ливии, проходившей в Берлине, написала европейская чиновница в своем Twitter.

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

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Позже исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.