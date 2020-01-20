Трамп "задушит" Путина - американский капитан

Дональд Трамп может "задушить" Владимира Путина, полагает американский капитан / Reuters

Во время второго президентского срока американский президент Дональд Трамп "задушит" российского коллегу Владимира Путина.

Американский лидер знает важность Украины, рассказал экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве, капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в интервью Апострофу.

По его мнению, ведутся поиски любой причины, чтобы устранить Трампа.

"Я думаю, что Трамп знает важность Украины, иначе он бы не делал то, что делает, не дал бы летальное оружие так быстро. И, я думаю, он "задушит" Путина во время второго президентского срока", - заявил собеседник.

Напомним, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов говорил, что американские власти будут бороться за господство над Украиной до победы, поскольку украинское государство - главная буферная страна между НАТО и Россией, а также барьерная зона для транзита грузов с Запада на Восток и обратно.