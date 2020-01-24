"Дружеская шутка": глава Чувашии в РФ угодил в громкий скандал

Скандал в Чувашии / скриншот

В Российской Федерации разгорелся скандал из-за главы республики Чувашии в РФ Михаила Игнатьева. Чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от пожарной машины.

На обнародованном в Сети видео запечатлено, как во время торжественной передачи новой техники МЧСникам на площади Республики в Чебоксарах один из пожарных подпрыгивает за ключами, которые держит Игнатьев, при этом чиновник улыбается.

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили в комментарии РИА Новости, что начальник городской пожарной давно знаком с Игнатьевым, а эта ситуация – "дружеская шутка".

"Они знакомы не понаслышке. Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали. Вместе и по работе, и на учениях. Они друг друга знают, такое дружеское", - говориться в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, российский блогер из Чечни Альфредо Аудиторе выкинул в толпу около 200 тысяч рублей.