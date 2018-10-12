В России столкнулись микроавтобус и самосвал, много жертв

В России в ДТП погибли 11 человек / 21.mchs.gov.ru

В четверг, 11 октября, вечером в Чебоксарском районе Чувашской республики Российской Федерации столкнулись микроавтобус и самосвал, погибли 11 человек.

Авария произошла 19:00 на 647-м километре федеральной автодороги М-7 "Волга", все погибшие — пассажиры микроавтобуса, говорится на сайте Главного управления МЧС РФ по Чувашии.

В ведомстве добавили, что не разминулись следовавший по маршруту Канаш — Москва Fiat Ducato и самосвал Mercedes. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения.

"В салоне Fiat находились 19 человек. Травмы различной степени тяжести получили восемь из них. Все пострадавшие доставлены в Больницу скорой медицинской помощи города Чебоксары", — отмечается в сообщении.

Ранее в Калининском районе Тверской области России столкнулись пассажирский автобус и маршрутное такси, погибли 13 человек. В результате аварии еще четыре человека получили травмы.