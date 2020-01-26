В Турции резко возросло число жертв мощного землетрясения

Землетрясение в Турции / twitter.com/RaheelNama

Количество жертв мощного землетрясения в Турции резко увеличилось. Так, подземный толчки унесли жизни уже 36 человек.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, спасателям удалось достать из-под завалов живыми 45 человек. При этом всего к медикам за помощью обратились 1547 пострадавших.

Кроме того, в результате землетрясения разрушены 76 зданий, а 643 строения серьезно повреждены. Помимо этого, 425 строения получили урон легкой и средней степени тяжести.

Напомним, что мощное землетрясение в Турции произошло вечером 24 января в районе города Сивридже, его магнитуда была 6,8. После землетрясения зафиксировали 118 афтершоков.

Как ранее сообщал Главред, 25 января количество жертв мощного землетрясения в Турции возросло до 22 человек.