В России у подростка прямо во рту взорвался вейп

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В Саратовской области электронная сигарета чуть не убила 17-летнего парня – она взорвалась прямо у него во рту.

Инцидент произошел в городе Аткарск 25 января. Подростка госпитализировали с серьезными травмами в хирургическое отделение районной больницы. Парень находится в очень тяжелом состоянии, сообщает Версия-Саратов.

Напомним, ранее в США впервые умер человек после увлечения электронными сигаретами. Официально признали, что виноват в смерти мужчины вейпинг.

В конце декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об инициативе законодательных изменений на рынке электронных сигарет. По его словам, готовится упорядочение обращения электронных сигарет в Украине и приравнивание их к обычным табачным изделиям.